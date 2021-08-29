Canlı anlatım: Lille - Montpellier maçı

Sezonu şampiyon tamamlayan Lille, Ligue 1’de dördüncü maçında evinde Montpellier'i ağırlıyor.

Lille ile Montpellier maçı saat 18:00’de başladı. Karşılama Pierre Mauroy Stadı’nda oynanıyor ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

MAÇTA İLK DEVRE SONUCU

LILLE 2-1 MONTPELLIER

Goller: 45+1' Yusuf Yazıcı, 45+4' Gaetan, 58' Jonathan David

Lille'in 11'i: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Andre, Xeka, Gomes, David, Burak Yılmaz.

Montpellier'nin 11'i: Bertaud, Sambia, Thuler, Sakho, Cozza, Ferri, Chotard, Laborde, Savanier, Mavididi, Mollet.

Lige 11. sırada başladı, lider bitirdi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2010-2011 sezonunun ardından 10 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.



İlk hafta evinde Rennes ile 1-1 berabere kalarak 11. sırada sezona başlayan Lille, sonraki 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, 7. haftada liderlik koltuğuna otururdu.

Ligde ilk 3'ten kopmayan Lille, 22. haftada konuk ettiği Dijon'u milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 yenerek yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 30. haftasında Nimes'e 2-1 kaybedip, zirve koltuğunu PSG'ye kaptıran Fransız ekibi, 31. haftada deplasmanda PSG'yi 1-0 yenerek liderliği yeniden devraldı ve sezon sonuna kadar da yerini korudu.

Lille, ligde bu sezon deplasmanda daha fazla galibiyet elde etti. Kuzey takımı, 24 galibiyetin 13'ünü rakip sahalarda aldı.