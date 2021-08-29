Canlı anlatım: Lille - Montpellier maçı
Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Ligue 1’de dördüncü maçında Montpellier ile karşı karşıya geliyor.
Sezonu şampiyon tamamlayan Lille, Ligue 1’de dördüncü maçında evinde Montpellier'i ağırlıyor.
Lille ile Montpellier maçı saat 18:00’de başladı. Karşılama Pierre Mauroy Stadı’nda oynanıyor ve beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
MAÇTA İLK DEVRE SONUCU
LILLE 2-1 MONTPELLIER
Goller: 45+1' Yusuf Yazıcı, 45+4' Gaetan, 58' Jonathan David
Lille'in 11'i: Grbic, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Andre, Xeka, Gomes, David, Burak Yılmaz.
Montpellier'nin 11'i: Bertaud, Sambia, Thuler, Sakho, Cozza, Ferri, Chotard, Laborde, Savanier, Mavididi, Mollet.
Lige 11. sırada başladı, lider bitirdi
Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Lille, 2010-2011 sezonunun ardından 10 yıl sonra bu başarısını tekrarladı.
İlk hafta evinde Rennes ile 1-1 berabere kalarak 11. sırada sezona başlayan Lille, sonraki 6 maçında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alıp, 7. haftada liderlik koltuğuna otururdu.
Ligde ilk 3'ten kopmayan Lille, 22. haftada konuk ettiği Dijon'u milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın golüyle 1-0 yenerek yeniden birinci sıraya yerleşti. Ligin 30. haftasında Nimes'e 2-1 kaybedip, zirve koltuğunu PSG'ye kaptıran Fransız ekibi, 31. haftada deplasmanda PSG'yi 1-0 yenerek liderliği yeniden devraldı ve sezon sonuna kadar da yerini korudu.
Lille, ligde bu sezon deplasmanda daha fazla galibiyet elde etti. Kuzey takımı, 24 galibiyetin 13'ünü rakip sahalarda aldı.