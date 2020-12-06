Lille Monaco maçı, heyecan dolu bir mücadeleyi sporseverlerle buluşturacak. 23 puana sahip iki takımın mücadele edeceği Lille Monaco maçı, Türkiye'den de canlı olarak seyredilebilecek. Peki, Lille Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, A Milli futbolcularımızın da forma giymesinin beklendiği o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİLLE MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Lille, Monaco'yu konuk edecek. 6 Aralık Pazar günü saat 15.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.



Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.