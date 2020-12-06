Lille Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Lille Monaco maçı ile Fransa Ligi'nde liderlik yarışı devam ediyor. Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın forma giydiği Lille, Monaco karşısında 3 puan için sahaya çıkacak. Bu maçtan galibiyet alması halinde liderlik yarışında avantajı sırtlayacak olan her iki takım, tüm kozlarını sahaya sürecek. Peki, Lille Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Lille Monaco maçı, heyecan dolu bir mücadeleyi sporseverlerle buluşturacak. 23 puana sahip iki takımın mücadele edeceği Lille Monaco maçı, Türkiye'den de canlı olarak seyredilebilecek. Peki, Lille Monaco maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, A Milli futbolcularımızın da forma giymesinin beklendiği o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
LİLLE MONACO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Ligue 1'in 13'üncü Hafta mücadelesinde Lille, Monaco'yu konuk edecek. 6 Aralık Pazar günü saat 15.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde 5. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz oldu.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Burak Yılmaz ile birlikte Mian'dan Jens Petter Hauge, Malmö'den Magnus Wolff Eikrem ve Braga'dan Galeno yer aldı.
Lille'in Sparta Prag'ı 2-1 yendiği maçta 4 dakikada 2 gol atarak takımına galibiyeti ve turu getiren Burak, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.
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