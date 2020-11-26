Lille - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan
Lille - Milan maçı için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi 4. hafta karşılaşmasında Lille ile Milan karşılaşmadan galip ayrılmak için sahada kozlarını paylaşacak. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille ile Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan maçı sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, Lille - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Lille - Milan maçı saat ve kanal bilgisiyle ilgili ayrıntılar.
Lille - Milan maçı UEFA Avrupa Ligi'nde büyük mücadeleye sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde başlayacak olan karşılaşma öncesi sporseverlerin gözü maçın saat ve kanal bilgisine çevrildi. İşte, Lille - Milan maçıyla ilgili tüm bilgiler...
LILLE - MILAN MAÇI 11'LERİ
Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı
Yedekler: Karnezis, Chevalier, Tiago, Ikone, Burak Yılmaz, Lihadji, Weah, Soumare, Niasse, Bradaric
Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic
Yedekler: Tataruşanu, Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Conti, Kalulu, Brahim Diaz, Maldini, Colombo, Krunic, Leo Duarte, Kessie
LİLLE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Lille - Milan maçı 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmada saat 20:55'te beIN Sports 2'de naklen yayınlanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.
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