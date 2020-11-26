Lille - Milan maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi'nde büyük heyecan

Lille - Milan maçı UEFA Avrupa Ligi'nde büyük mücadeleye sahne olacak. UEFA Avrupa Ligi'nde başlayacak olan karşılaşma öncesi sporseverlerin gözü maçın saat ve kanal bilgisine çevrildi. İşte, Lille - Milan maçıyla ilgili tüm bilgiler...

LILLE - MILAN MAÇI 11'LERİ



Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı

Yedekler: Karnezis, Chevalier, Tiago, Ikone, Burak Yılmaz, Lihadji, Weah, Soumare, Niasse, Bradaric

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic

Yedekler: Tataruşanu, Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Conti, Kalulu, Brahim Diaz, Maldini, Colombo, Krunic, Leo Duarte, Kessie

LİLLE MİLAN MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Milan maçı 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Karşılaşmada saat 20:55'te beIN Sports 2'de naklen yayınlanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor. UEFA Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları 26 Kasım Perşembe günü oynanacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 12 grupta 24 karşılaşma yapılacak.