Lille Metz maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Bu sezon Ligue 1’de 20 puan toplayan Metz, 2020/21'in bu aşamasında kazandığı miktarın 15 puan gerisinde kaldı. Son altı Ligue 1 maçının dördünde kalesini gole kapatan Metz, daha önceki 25 karşılaşmada ulaştığı sayıyı yakaladı. Ligue 1’deki son beş maçında gol atamayan Jonathan David, Aralık 2020-Ocak 2021 arasından bu yana daha uzun bir kuraklık yaşamadı.

LİLLE METZ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Metz maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.