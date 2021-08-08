Metz Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Şampiyon sahnede

Metz ile tarihinde 93'üncü kez karşılaşacak olan Lille, bu karşılaşmadan 3 puan alarak yeni sezona da olumlu bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Peki, Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı'nın forma giymeye devam ettiği Metz Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

İLK 11'LER

Metz: Oukidja, Centonze, Bronn, Kouyate, Udol, Delaine, N'Doram, Maiga, Sarr, Sabaly, Niane

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Yusuf Yazıcı, Andre, Renato Sanches, Jonathan Bamba, Jonathan David, Burak Yılmaz

METZ LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Lille, Metz'i konuk edecek. 8 Ağustos Pazar günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

METZ

- Geçtiğimiz sezonu Fransa Ligue 1'de 10. sırada bitiren Metz, son 11 maçta sadece 1 galibiyet alabilmişti.

- Orta sahanın önemli parçalarından Victorien Angban, Rus ekip Sochi yolunu tutarken; 14 gol katkısı (6 gol - 8 asist) yapan Farid Boulaya kadro dışında... Boulaya'nın önümüzdeki günlerde takımdan ayrılması bekleniyor.

- Cezayirli oyuncunun yerini Nancy'den aldıkları Amine Bassi ile doldurmaya çalışacaklar. Bassi, bir alt ligde Nancy ile sezonu 10 gol katkısı (7 gol - 3 asist) ile noktalamıştı.

- Sağ beke Sofiane Alakouch takviyesi yapıldı ancak Fabien Centonze yerini kolay kolay bırakmaz.

- Bassi'nin servislerini alacak, en ilerideki isimler Ibrahima Niane ve Georges Mikautadze olacak.

LILLE

- Orta sahanın kalbi Boubakary Soumare'yi Premier Lig ekiplerinden Leicester City'ye, as kaleci Mike Maignan'ı da İtalyan devi Milan'a gönderen Lille; geçen sezon elde edilen şampiyonluktaki en büyük pay sahiplerinden biri olan teknik patron Christophe Galtier'in de sürpriz bir kararla Nice'e geçmesiyle afallar sanmıştık. Yanılmışız...

- TD koltuğuna oturan Jocelyn Gourvennec ilk resmi maçında, Fransa Süper Kupa mücadelesinde, hem de PSG karşısında zafere ulaşarak büyük bir kredi kazandı.

- O maçta cezası nedeniyle oynamayan Zeki Çelik ilk 11'deki yerine geri dönecek. Kupayı getiren golü atan Xeka'nın yerine orta sahada bir diğer milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'nın oynaması bekleniyor.

- Golün asistini yapan Burak Yılmaz yine santrfor bölgesinde, Jonathan David'le birlikte görev yapacak.

- Tiago Djalo cezalı, sağ kanatta görev yapan Luiz Araujo yaklaşık 11 milyon euro karşılığında MLS takımlarından Atlanta United'a transfer oldu.