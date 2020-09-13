Canlı | Lille - Metz
Lille Metz maçı canlı yayınının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Lille - Metz maçını takip ediyor. Saat 14:00’da başlayan karşılaşmada milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ilk 11'de. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında...
Lille 0 - 0 Metz (İlk yarı oynanıyor)
Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lille sahasında Metz ile karşılaşıyor.
Ligue 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Pierre Mauroy Stadı'nda Lille-Metz karşı karşıya geliyor. Maçın hakemliğini Jeremie Pignard yapıyor. Lille-Metz maçı beIN SPORTS HD3'ten yayınlanıyor.
LILLE METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Lille Metz maçı saat 14:00’da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HD3'ten canlı olarak yayınlanıyor. Lille-Metz maçını hakem Jeremie Pignard yönetiyor.
Zorlu mücadelede Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkıyor. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında...
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