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Haber Giriş: 13.09.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Canlı | Lille - Metz

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Canlı | Lille - Metz
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Lille Metz maçı canlı yayınının ne zaman, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Lille - Metz maçını takip ediyor. Saat 14:00’da başlayan karşılaşmada milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz ilk 11'de. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında...

Lille 0 - 0 Metz (İlk yarı oynanıyor)

Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lille sahasında Metz ile karşılaşıyor.

Ligue 1 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Pierre Mauroy Stadı'nda Lille-Metz karşı karşıya geliyor. Maçın hakemliğini Jeremie Pignard yapıyor. Lille-Metz maçı beIN SPORTS HD3'ten yayınlanıyor.

LILLE METZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Lille Metz maçı saat 14:00’da başladı. Karşılaşma beIN SPORTS HD3'ten canlı olarak yayınlanıyor. Lille-Metz maçını hakem Jeremie Pignard yönetiyor.

Canlı | Lille - Metz

Zorlu mücadelede Lille forması giyen milli futbolcularımızdan Burak Yılmaz sahaya ilk 11'de çıkıyor. Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ise yedekler arasında...

Canlı | Lille - Metz

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