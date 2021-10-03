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Lille Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

#Lille#Marsilya#Sporanasayfa
Lille Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda

Lille Marsilya maçı Fransa Ligi'nde kritik bir öneme sahip olacak. Milli oyuncularımız Zeki Çelik, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Cengiz Ünder'in forma giydiği iki takım, 9 maçta 24 puan toplayan lider PSG ile arayı kapatmak için mücadele edecek. Peki, Lille Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Lille Marsilya maçı pek çok futbolsever tarafından yakından takip edilecek. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Lille, kötü gidişatına son vermek isterken Marsilya ise maç eksiği ile dördüncü sıradaki pozisyonunu daha üste taşımayı amaçlıyor. Peki, Lille Marsilya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİLLE MARSİLYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Lig 1'de Lille, Marsilya'yı konuk edecek. 3 Ekim Pazartesi günü saat 18.00'da oynanacak mücadele, beIN SPORTS HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

 

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