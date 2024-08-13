Lille maçı öncesi Polonyalı yıldızdan Fenerbahçe itirafı ve Mourinho övgüsü: O bir dahi! | Kulaklarım mahvoldu, odaklanmak çok zor

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2007-2012 yılları arasında Lille forması giyen Ludovic Obraniak, toplam 201 maçta mücadele etti. Lille’de 1 Fransa Lig şampiyonluğu ve 1 Fransa Kupası zaferi yaşayan Obraniak, yeteneğini başarılarla taçlandırdı. Polonyalı eski futbolcu, 2015 yılında 6 ay Çaykur Rizespor forması giyerek Süper Lig deneyimi de edindi. Fenerbahçe’nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında bugün eski takımı Lille ile oynayacağı mücadeleyi değerlendiren Ludovic Obraniak, kritik 90 dakika öncesi analizlerini aktardı. Efsanevi futbolcu, 2010 yılında Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan ve kendisinin de forma giydiği UEFA Avrupa Ligi maçıyla ilgili hatıralarını da anlattı.

LİLLE’İN ESKİ YILDIZI LUDOVIC OBRANIAK’TAN ÖZEL AÇIKLAMALAR ŞÖYLE:

“FENERBAHÇE TARAFTARLARI, KULAKLARIMI MAHVETMİŞTİ”

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5 yıl formasını giydiği Lille’de birbirinden önemli Avrupa maçlarında forma giyen Ludovic Obraniak, bu mücadelelerde unutamadığı atmosferlerden birini İstanbul’da yaşadı. 2010 yılında UEFA Avrupa Ligi 2. turunda Fenerbahçe ile Lille arasında oynanan 2 maçta da 90 dakika forma giyen Polonyalı eski yıldız, 2-1 ve 1-1’lik skorlarla tur sevinci yaşayan taraf oldu. Aradan yaklaşık 15 yıl geçmesine rağmen Kadıköy’deki unutamadığı atmosferden bahseden Obraniak, şöyle konuştu: “2010 yılındaki bu Avrupa maçının kariyerimdeki en iyi deneyimlerden biri olduğunu hatırlıyorum. Muhtemelen en iyisi buydu. Fenerbahçe taraftarları, kulaklarımı mahvetmişti.”

“LİLLE, PSG’DEN SONRA EN İYİ FRANSIZ TAKIMLARINDAN BİRİ”

Uzun zaman sonra bu kez Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda karşı karşıya gelen iki ekip, ilk maçı geçen hafta Fransa’da Stade du Hainaut’da oynadı. Fenerbahçe, 79.dakikada İrfan Can Kahveci’nin nefis frikik golüyle 1-1’i yakalasa da Lille Edon Zhegrova’nın son dakikada attığı golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. Lille’in galibiyeti getiren kadrosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan efsanevi isim, “Lille, çok iyi bir takım. Kadro geçen yılki oyuncuların neredeyse aynısıyla oluşturuldu. Takım iyi bir yapı üzerine kuruldu. Takımda Benjamin André ve Jonathan David gibi tecrübeli isimler var. Lille, ayrıca Edon Zhegrova gibi bir yeteneğe de sahip. O yüzden Lille, Paris Saint-Germain’den sonra en iyi Fransız takımlarından biri” diye konuştu.

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“GENESİO’NUN GUARDİOLA’YA KARŞI OYNADIĞI MAÇLARI HATIRLAYIN!”

Son 2 yıldır Lille’i çalıştıran teknik direktör Paulo Fonseca’nın 2 ay önce Milan’ın başına geçmesiyle Bruno Genesio ile anlaşan Lille, yeni teknik direktörüyle farklı bir hikâye yazma peşine düştü. Daha önce Olympique Lyon, Beijing Guoan ve Rennes’i çalıştıran tecrübeli teknik adam, ilk resmi maçını Fenerbahçe’ye karşı oynadı ve sahadan galibiyetle ayrılarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Eski yıldız, Lille’in yeni teknik patronu Bruno Genesio ile ilgili olarak, “Bruno Genesio'ya büyük bir saygım var. Kendisi ofansif futbolu seven bir taktisyen ve çok iyi bir teknik direktör. Ayrıca insancıl ve sakin bir antrenör. (Gülerek) Yani sakinlik olarak Jose Mourinho’nun tam tersi diyebiliriz. Genesio, ayrıca Avrupa Ligi tecrübesine de sahip. Genesio’nun Lyon'un teknik direktörü olarak çalışırken Pep Guardiola ve Manchester City'ye karşı oynadığı maçları hatırlayın. O yüzden takma adı PEP Genesio’dur” ifadelerini kullandı.

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“JOSE MOURİNHO’YU BİR DAHİ OLARAK GÖRÜYORUM”

Şampiyonlar Ligi ön eleme turu maçları öncesi dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho ile anlaşan Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda başarıya odaklandı. Hırslı ve agresif yapısıyla bilinen Mourinho’nun takıma gelmesi oyunculara ekstra bir motivasyon kazandırdı. Tecrübeli teknik direktör, Lille deplasmanından 2-1’lik sonuçla dönse de gelecek için taraftara her zaman umut dolu mesajlar verdi. Portekizli çalıştırıcının geldiği ilk günden beri Fenerbahçe’ye olan etkisi ise her zaman hissedildi. Ludovic Obraniak, bugün Lille ile oynayacağı dev maça odaklanan Jose Mourinho ile ilgili olarak şu ifadelere yer verdi: “Jose Mourinho’yu bir dahi olarak görüyorum. Onun yönetimi altında oynamayı hayal ederdim. O, oyunun kilidini açabilecek bir anahtardır. Mourinho, eğer Lille'in savunma hattına baskı yapmaya karar verirse; Fenerbahçe'nin tur için bir şansı olacaktır. Maçta Allan Saint-Maximin ve Thomas Meunier arasında büyük bir savaş olacağını görüyorum. Fenerbahçe, ayrıca Thiago Santos'u kontrol altına almalı

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“FENERBAHÇE’NİN BÜYÜK BİR AVANTAJI OLACAK AMA LİLLE…”

Fenerbahçe’nin bugün Kadıköy’de ağırlayacağı rakibi karşısındaki en büyük gücü yine taraftarı olacak. Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz yıllarda Chelsea, Manchester United ve Inter gibi dev maçları kazanmasında önemli pay sahiplerinden biri de taraftarıydı. Olağanüstü bir atmosfer yaratan taraftarlar, rakip takımın korkulu rüyası haline geldi. Rakip oyuncular, stadyum atmosferindeki baskıdan dolayı kimi zaman maça odaklanmakta zorlandı. Daha önce Kadıköy deneyimi de yaşayan Lille’in eski yıldızı, bugünkü maçla ilgili son olarak şöyle konuştu: “Elbette kendi sahasında oynamak Fenerbahçe için büyük bir avantaj olacak. Yine de Fenerbahçe’nin 2-1’lik skoru yakalayarak maçı uzatmaya götüreceğini ve Lille’in maçta penaltılarla galip geleceğini öngörüyorum.”