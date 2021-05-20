Lille maçı ne zaman? Şampiyonluğa 1 kala!

Lille maçı, Fransa Ligi'nin son haftasında şampiyonun adını belirleyecek. Angers ile karşılaşacak olan Lille , bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olarak ilan edilecek. Peki, Brest Lille maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

LİLLE MAÇI NE ZAMAN?

Fransa Ligi'nin son haftasında Lille, Brest'e konuk olacak. 23 Mayıs Pazar günü saat 22.00'da oynanacak. Lille'in bu maçı kazanması halinde şampiyonluğu kesinleşecek.