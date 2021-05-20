Lille maçı ne zaman? Şampiyonluğa 1 kala!
Lille maçı, Fransa Ligi'nde şampiyonu belirleyecek. Ligin güçlü ekibi PSG'nin 1 puan önünde yer alan Lille, bu maçı galibiyetle tamamlaması halinde bu senenin şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak. Beraberlik durumunda ise PSG maçına gözler çevrilecek. Peki, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in de forma giydiği Lille maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
Lille maçı, Fransa Ligi'nin son haftasında şampiyonun adını belirleyecek. Angers ile karşılaşacak olan Lille , bu maçtan galibiyetle ayrılması halinde 2020-2021 sezonunun şampiyonu olarak ilan edilecek. Peki, Brest Lille maçı ne zaman oynanacak? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler
LİLLE MAÇI NE ZAMAN?
Fransa Ligi'nin son haftasında Lille, Brest'e konuk olacak. 23 Mayıs Pazar günü saat 22.00'da oynanacak. Lille'in bu maçı kazanması halinde şampiyonluğu kesinleşecek.