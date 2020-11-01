Lille Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli oyuncularda

Lyon karşısında 3 puan alması halinde liderlik koltuğunun ortağı olacak olan Lille, sahada önemli bir taktik mücadele verecek. Takımın en skorer ismi Burak Yılmaz'ın ve geçtiğimiz haftalarda hat-trick yaparak performansı ile göz dolduran Yusuf Yazıcı'nın oynayıp oynamama durumu henüz belli olmazken, Milli oyuncuların karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer bulması bekleniyor. Peki, Lille Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

LİLLE LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesinde Lille, Lyon'u konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü saat 23.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.