Lille Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Gözler Milli oyuncularda
Lille Lyon maçı ile Fransa Ligi'nde liderlik mücadelesi devam ediyor. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Cengiz Ünder'in forma giydiği Lille, üst sıralarda yer edinmek isteyen Lyon karşısında önemli bir mücadele verecek. Lyon karşısında çıktığı son 10 karşılaşmadan sadece 1 kez mağlup ayrılan Lille, o karşılaşmada da 10 kişi mücadele verdi. Peki, bu sezonki seyir için önem arz eden Lille Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Lyon karşısında 3 puan alması halinde liderlik koltuğunun ortağı olacak olan Lille, sahada önemli bir taktik mücadele verecek. Takımın en skorer ismi Burak Yılmaz'ın ve geçtiğimiz haftalarda hat-trick yaparak performansı ile göz dolduran Yusuf Yazıcı'nın oynayıp oynamama durumu henüz belli olmazken, Milli oyuncuların karşılaşmanın 18 kişilik kadrosunda yer bulması bekleniyor. Peki, Lille Lyon maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler
LİLLE LYON MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Fransa Ligi'nin 9'uncu hafta mücadelesinde Lille, Lyon'u konuk edecek. 1 Kasım Pazar günü saat 23.00'da oynanacak mücadele Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.
- Lyon ile oynadığı son yedi Ligue 1 maçını kaybetmeyen Lille (4G 3B), rakibine karşı yakaladığı en uzun seriyi sürdürmek için sahaya çıkıyor.
- Lille'e konuk olduğu son 12 Ligue 1 maçında tek galibiyet alabilen Lyon (5B 6M), rakibini Kasım 2016'dan bu yana mağlup edemiyor (1-0).
- Bu sezon oynadığı sekiz Ligue 1 maçında üç gol yiyen Lille, ilk sekiz haftalar itibarıyla sadece 2014/15'te daha az gole izin vermişti (2).
- Lille'e bu yaz katılan ve henüz yeni takımıyla Ligue 1'de gol katkısı sağlayamayan Jonathan David (533 dakika), geçen sezon Belçika Ligi'nde en fazla golde pay sahibi olan isimdi (18 gol & 7 asist).
- Bu sezon Avrupa'nın beş büyük liginde Lyon forveti Karl Toko Ekambi'den (5.3 xG) daha fazla gol beklentisi (xG) yakalayan tek isim Robert Lewandowski (6.4 xG).
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