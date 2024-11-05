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Lille Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

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#Lille Juventus#Kenan Yıldız#Şampiyonlar Ligi
Lille Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta Kenan Yıldız ilk 11’de mi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2024 13:56

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı, bugün ve 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak maçlarla başlıyor. Lille - Juventus maçı da bu akşam ekranlara gelecek dikkat çeken karşılaşmalardan birisi olacak. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız’ın forma giydiği Juventus bu akşam 3 puan için Lille deplasmanına çıkıyor. Yeni formatta düzenlenen Şampiyonlar Ligi’nde takımlar 4 iç saha ve 4 deplasman olmak üzere 8 karşılaşma oynuyor. Peki, Lille Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

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Devler Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları başlıyor. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Lille takımına konuk oluyor. Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Juventus puan sıralamasında 14 basamakta bulunurken Lille ise 15. sırada takibini sürdürüyor. İşte Lille Juventus maçı ile ilgili detaylar…

LİLLE JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Lille evinde Juventus’u ağırlayacak. Lille Juventus maçı 5 Kasım Salı günü saat 23:00’da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Kenan Yıldız'ın, Juventus'un Lille karşısında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Daha önce hemen hemen her maçta ilk 11'de başlayan Kenan'ın bu maçta da sahada olması bekleniyor. Milli oyuncu Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla toplam 14 mücadelede süre alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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LILLE JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Locatelli, Kalulu, Cabal, Savona, Thuram, Douglas Luiz, Cambiaso, Vlahovic, Kenan Yıldız

Lille: Chevalier, Mandi, Gudmundsson, Meunier, Diakite, Gomes, Sahraoui, Mukau, Andre, Zhegrova, David

 

 

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#Lille Juventus#Kenan Yıldız#Şampiyonlar Ligi

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