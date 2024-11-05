Lille Juventus maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kenan Yıldız ilk 11’de mi?

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Devler Ligi’nde dördüncü hafta karşılaşmaları başlıyor. Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Lille takımına konuk oluyor. Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek. Juventus puan sıralamasında 14 basamakta bulunurken Lille ise 15. sırada takibini sürdürüyor. İşte Lille Juventus maçı ile ilgili detaylar…

LİLLE JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Lille evinde Juventus’u ağırlayacak. Lille Juventus maçı 5 Kasım Salı günü saat 23:00’da başlayacak ve tabii Spor 3 ekranlarından canlı yayınlanacak.

KENAN YILDIZ İLK 11'DE Mİ?

Kenan Yıldız'ın, Juventus'un Lille karşısında oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçında ilk 11'de olması bekleniyor. Daha önce hemen hemen her maçta ilk 11'de başlayan Kenan'ın bu maçta da sahada olması bekleniyor. Milli oyuncu Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla toplam 14 mücadelede süre alırken 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

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LILLE JUVENTUS MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Locatelli, Kalulu, Cabal, Savona, Thuram, Douglas Luiz, Cambiaso, Vlahovic, Kenan Yıldız

Lille: Chevalier, Mandi, Gudmundsson, Meunier, Diakite, Gomes, Sahraoui, Mukau, Andre, Zhegrova, David