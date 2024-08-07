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Lille-Fenerbahçe maçında frikikten gol atan İrfan Can Kahveci'den Yusuf Dikeç pozu! Livakovic'in performansı...

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Yusuf Dikeç
Lille-Fenerbahçe maçında frikikten gol atan İrfan Can Kahveciden Yusuf Dikeç pozu Livakovicin performansı...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2024 00:22

Fenerbahçe'nin Lille'e 2-1 mağlup olduğu maçta takımının tek golünü atan İrfan Can Kahveci, Yusuf Dikeç pozu verirken Dominik Livakovic performansıyla öne çıktı.

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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Fransız ekibi Lille'e 2-1 mağlup oldu.

MOURINHO'NUN 11 TERCİHİ

Portekizli teknik adam, Lille karşısına Livakovic, Mert Müldür, Çağlar, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Krunic, Tadic, Szymanski, Saint-Maximin, Dzeko 11 ile çıktı.

1-0'DAN SONRA HAMLELER

Lille, 12. dakikada Tiago Santos ile öne geçerken devreye 1-0'lık skorla girildi.

Mourinho, 70. dakikada İrfan Can Kahveci'yi oyuna sürerken kenara yeni transferlerden Saint-Maximin'i aldı.

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HARİKA FRİKİK GOLÜ

İkinci devrenin başında Maximin’le önemli fırsatlardan yararlanamasa da 79’de İrfan Can’ın şık frikik golü ile eşitliği sağladı.

YUSUF DİKEÇ POZU

Fenerbahçe'ye 1-1'lik eşitliği getiren golü frikikten atan İrfan Can, korner bayrağının yanına giderek Yusuf Dikeç ile özdeşleşen hareketi yaparak golü kutladı.

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Lille-Fenerbahçe maçında frikikten gol atan İrfan Can Kahveciden Yusuf Dikeç pozu Livakovicin performansı...

İRFAN CAN KAHVECİ: GOL ATACAĞIMI HİSSEDİYORDUM

Maç sonu konuşan İrfan Can, "İlk yarıya da iyi başlamıştık aslında. İlk 10 dakika sonrasında rakip daha iyiydi. İkinci yarıda da iyiydik. Hiçbir şey bitmedi, rövanş maçına odaklanacağız. Yedek kulübesinde arkadaşlarıma da söyledim; biz daha iyi bir takımız. İnşallah rövanş maçını da yeneceğimizi düşünüyorum. Gol atacağımı hissediyordum maçtan önce. Geçen sene de çok gol attım ama benim için sonu mutlu bitmedi. İnşallah bu kez mutlu bitiririz." ifadelerini kullandı.

DOMINIK LIVAKOVIC UMUTLARI KORUDU

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic ilk yarıda 4 kurtarış yaparken 65’te Haraldsson’un kafasını çıkarıp skoru 1-0’da tuttu.

Hırvat file bekçisinin performansı sarı-lacivertli taraftarları da memnun etti ve sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı.

 

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#Fenerbahçe#İrfan Can Kahveci#Yusuf Dikeç

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