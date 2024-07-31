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Lille - Fenerbahçe maçına A Milli Takım'ı sarı kart yağmuruna tutan hakem atandı!

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#FENERBAHÇE#Lille#Şampiyonlar Ligi
Lille - Fenerbahçe maçına A Milli Takımı sarı kart yağmuruna tutan hakem atandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 14:35

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında oynanacak olan Lille - Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek hakem açıklandı.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

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Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇINI KART YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Rumen hakem, EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi yönetmişti.

Lille - Fenerbahçe maçına A Milli Takımı sarı kart yağmuruna tutan hakem atandı

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Kovacs, Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada 16’sı sarı ve 2’si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurmuştu.

Mücadele boyunca Çekya’ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye’ye ise 11 sarı kart çıkmıştı.

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#FENERBAHÇE#Lille#Şampiyonlar Ligi

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