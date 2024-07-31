Lille - Fenerbahçe maçına A Milli Takım'ı sarı kart yağmuruna tutan hakem atandı!

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fransa temsilcisi Lille ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

Valenciennes kentindeki Hainaut Stadı'nda 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak karşılaşmada Kovacs'ın yardımcılıklarını, Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Horatiu Feşnic'in dördüncü hakemliği üstleneceği müsabakada Almanya'dan Christian Dingert VAR, aynı ülkeden Johann Pfeifer ise AVAR olarak görev alacak.

TÜRKİYE - ÇEKYA MAÇINI KART YAĞMURUNA TUTMUŞTU

Rumen hakem, EURO 2024 F Grubu son maçında A Milli Takımımız ile Çekya'nın karşı karşıya geldiği mücadeleyi yönetmişti.

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Kovacs, Türkiye'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan müsabakada 16’sı sarı ve 2’si kırmızı olmak üzere 18 kez kartına başvurmuştu.

Mücadele boyunca Çekya’ya 5 sarı ve 2 kırmızı kart, Türkiye’ye ise 11 sarı kart çıkmıştı.