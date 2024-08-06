Haberin Devamı

Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı için heyecan başladı. Devler Ligi'nde yer almak için mücadelesine devam eden Jose Mourinho’nun öğrencileri, deplasmanda Fransa’nın Lille takımı ile karşı karşıya geliyor. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kullanılması nedeniyle Valenciennes şehrindeki Hainaut Stadı'nda oynanacak olan Lille-Fenerbahçe maçında, temsilcimiz gruplara kalmak için elinden geleni yapacak. Lille-Fenerbahçe maçı TSİ 21.30'da başlayacak. Peki, Lille-Fenerbahçe hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe maçı şifreli mi? İşte, ayrıntılar.

Lille-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da Hainaut Stadyumu'nda Lille ile karşılaşacak.

Müsabakayı, Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını, aynı ülkeden Mihai Marica ile George Florin Neacsu yapacak.

Haberin Devamı

Lille-Fenerbahçe maçı Exxen ekranlarından naklen yayınlanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 13 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak.

Yeni transferler sahneye çıkabilir

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

UEFA kadrosu

Fenerbahçe'nin, kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miha Zajc, İrfan Can Kahveci, Bartuğ Elmaz, Rade Krunic, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri.

Haberin Devamı

Fenerbahçe, Avrupa'da 273. kez sahne alacak

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın Fransa'nın Lille takımına konuk olacak Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 273. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-lacivertli takım, Avrupa kupalarında oynadığı 272 müsabakada 109 galibiyet, 108 mağlubiyet yaşarken 55 maçta sahadan beraberlikle ayrıldı.

Fenerbahçe, Avrupa kupalarında rakip fileleri 372 kez havalandırırken kalesinde 388 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 37. sınav

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde yarın 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.