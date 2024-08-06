Lille Fenerbahçe maçı en zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler ve maç önü son haberler

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Lille Fenerbahçe maçı ile futbol heyecanı yeniden doruklara çıkacak. Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında bugün deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Peki, Lille Fenerbahçe maçı en zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma öncesi muhtemel 11'ler ve maç öncesi istatistikler

LİLLE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa’da olimpiyatların devam etmesi nedeniyle Lille’in stadı Pierre Mauroy yerine Valenciennes kentinde bulunan Stade du Hainaut’ta oynanacak mücadele TSİ 21.30 başlayacak. Rumen hakem Istvan Kovacs’ın düdük çalacağı maç EXXEN’den canlı olarak yayınlanacak.

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TEK EKSİK FRED

Sakatlığı süren Fred dışında eksiği bulunmayan sarı lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho’nun bugün orta sahada İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş’a şans vermesi bekleniyor.

YENİLER SAHNE ALABİLİR

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Lille karşısında ilk kez sahada yer alabilir.

Lugano maçlarında oynamayan Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri, Jose Mourinho'nun şansı vermesi durumunda sarı-lacivertli formayla sahada ilk kez yer alacak.

DEVLER LİGİ ELEMELERİNDE 37. SINAV

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonunun elemelerinde 37. maçını oynayacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerindeki 36 karşılaşmada 14 galibiyet, 11'er beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 54 gol atttı, kalesinde 43 gole engel olamadı.

LILLE İLE 3. RANDEVU

Fenerbahçe, Lille ile 3. kez karşılaşacak.

2009-2010 sezonu UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eşleşen taraflar arasında tur atlayan Fransa ekibi oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kaybeden Fenerbahçe, sahasında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

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FRANSA TAKIMLARI İLE 20. KEZ

Fenerbahçe, bugüne kadar Fransa ekipleriyle 19 müsabakaya çıkarken, en fazla resmi maçı 5 kez Nice ile oynadı. 3'ü Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, 2'si UEFA Kupası olmak üzere Kanarya, bu maçlarda 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.

1985-1986 sezonunda Bordeaux takımıyla Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda oynayan Fenerbahçe ilk maçı 3-2 kazanırken, sahasında golsüz beraberlikle tur atladı.

Sarı-lacivertliler, 1994-1995 sezonunda Cannes ile eşleşti ve bu turda rakibine iki maçta da mağlup oldu. 2001-2002 ve 2004-2005 sezonlarında UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele eden Fenerbahçe, Lyon ile aynı grupta yer aldı. Rakibine karşı oynadığı 4 maçta da puan alamadı.

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Kanarya, 2012-2013 sezonunda Avrupa Ligi'nde gruptaki rakiplerinden Marsilya ile oynanan karşılaşmalarda 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe son olarak 2022-2023 sezonunda Rennes takımıyla mücadele etti. 14 puanla lider tamamladığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda rakibiyle oynadığı 2 maçta da beraberlik (2-2, 3-3) yaşadı.

Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano ile oynadığı karşılaşmalarda toplam 6 gol atan Fenerbahçe'de Edin Dzeko ön plana çıktı.

Bosna Hersekli forvet, 2 maçta da rakip fileleri havalandırırken, turun mimarı oldu. İsviçre'de oynanan mücadeleyi hat-trick ile tamamlayan 38 yaşındaki oyuncu, Kadıköy'de de 1 gole imza attı. Dzeko bu maçlarda toplam 170 dakika sahada kaldı.