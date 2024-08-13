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Lille, F.Bahçe önünde galibiyeti hedefliyor: Beraberlik istemek büyük hata olur

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi
Lille, F.Bahçe önünde galibiyeti hedefliyor: Beraberlik istemek büyük hata olur
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 07:00

F.Bahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Lille’in Teknik Direktörü Bruno Genesio, maç öncesi basın toplantısına sırtındaki ağrılar nedeniyle katılamazken yerine yardımcı antrenör Dimitri Farbos, açıklamalarda bulundu.

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Farbos “Maçı için zor kelimesini kullanmayacağım. Önemli bir atmosferde oynayacağız. Bu bizi kendimizi aşmaya ve tur için elimizden gelenin en iyisini yapmaya itecek bir stadyum” dedi. Farbos ayrıca “Daha üstün oynamak bizim de elimizde. Bir maçta beraberlik istemek büyük hata olur. Beraberliği engellemenin en iyi yolu onu istememektir. Kendi ilkelerimize saygı duyarak bu maçı kazanmalıyız” diye konuştu.

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"TUR ŞANSIMIZ YÜZDE 1000"

Lille forması giyen Thomas Meunier, Fenerbahçe karşısında turdan emin. Meunier’in “Fenerbahçe’nin güçlü yanları var ancak bizden güçlü değiller. Tur şansımızın yüzde 1000 olduğuna inanıyorum” ifadeleri dikkat çekti. Trabzonspor’da forma giydiğini hatırlatan Belçikalı futbolcu, “Böyle maç atmosferleri beni motive ediyor” dedi.

 

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#Fenerbahçe#Lille#Şampiyonlar Ligi

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