Lille Brest maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Haberin Devamı

Ligue 1'in 2021/22 sezonunda hiçbir oyuncu Lille forvetleri Jonathan David ve Burak Yılmaz'dan daha fazla net gol pozisyonu kaçırmadı. Bu sezon Ligue 1'de kart görmeyen oyuncular arasında en fazla faul yapan isim, Brest santrforu Steve Mounié.

LİLLE BREST MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Lille Brest maçı bu akşam saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı yayınlanacak?