Lille Brest maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Ligue 1'in 2021/22 sezonunda hiçbir oyuncu Lille forvetleri Jonathan David ve Burak Yılmaz'dan daha fazla net gol pozisyonu kaçırmadı. Bu sezon Ligue 1'de kart görmeyen oyuncular arasında en fazla faul yapan isim, Brest santrforu Steve Mounié.
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