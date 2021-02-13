Lille Brest maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Lille'in Ligue 1 tarihinde en az 10 kez konuk ettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesi yakaladığı rakibi Brest. Lille ile Brest arasında oynanan son 13 Ligue 1 maçının hiçbiri berabere bitmedi. Ligue 1'de altı maçtır kazanan Lille, en son Kasım 2009-Ocak 2010 arasında üst üste yedi galibiyet alabilmişti.

Ligue 1'de oynadığı son altı dış saha maçını kazanamayan Brest, lige döndüğü 2019/20'den bu yana en uzun galibiyet hasretini yaşıyor. 2021 senesinde Ligue 1'de en fazla gol atan oyuncu, Lille forması giyen Jonathan David.

LİLLE BREST MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Brest maçı 14 Şubat Pazar saat 19:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.