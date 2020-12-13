Lille - Bordeaux maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa 1. Lig heyecanı Lille – Bordeaux maçıyla devam ediyor. 14. hafta mücadelesinde Lille, Bordeaux ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada özellikle Türk futbolcular, Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in performansı merak ediliyor.



LILLE - BORDEAUX MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lille - Bordeaux maçı 13 Aralık Pazar günü saat 19:00'te beIN Sports 4'te canlı yayınlanacak.



Avrupa'nın 5. en değerli ligi



İngiltere Premier Lig, İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga), İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ve Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) ardından dünya futbolunun en değerli beşinci ligi konumundaki Ligue 1, oyuncuların piyasa değerleri bakımından ön plana çıkıyor.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, Fransa liginde mücadele eden 20 takımın toplam piyasa değeri 3,2 milyar avroyu geçiyor. PSG'nin 801,45 milyon avro değerle başı çektiği Ligue 1'de, Olympique Lyon 358,93 milyon avroyla 2'nci, Monaco ise 312,55 milyon avro değerle 3. sırada yer alıyor.

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