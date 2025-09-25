Lille, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı! Berke Özer...

Haberin Devamı

Lille, UEFA Avrup Ligi ilk hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'ı evinde ağırladı. Fransa'da oynanan mücadeleyi Lille 2-1 kazandı.



Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken Lille, Hamza Igamane ile 54. dakikada öne geçti. Brann, Saevar Atli Magnusson ile 59. dakikada maça eşitliği getirdi.



Ev sahibi takım adına Olivier Giroud 80. dakikada sahneye çıktı ve takımına maçı kazandıran golü attı. Fransız ekibinde milli futbolcumu Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.



Avrupa Lig'nin sonraki maçında Lille deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Brann ise sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i ağırlayacak.