×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Lille, Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı! Berke Özer...

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Ligi#Lille#Brann
Lille, Avrupa Ligine 3 puanla başladı Berke Özer...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 21:57

Berke Özeri'in 90 dakika kalesini koruduğu Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Brann'ı 2-1 yendi

Haberin Devamı

Lille, UEFA Avrup Ligi ilk hafta maçında Norveç temsilcisi Brann'ı evinde ağırladı. Fransa'da oynanan mücadeleyi Lille 2-1 kazandı.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmazken Lille, Hamza Igamane ile 54. dakikada öne geçti. Brann, Saevar Atli Magnusson ile 59. dakikada maça eşitliği getirdi.

Ev sahibi takım adına Olivier Giroud 80. dakikada sahneye çıktı ve takımına maçı kazandıran golü attı. Fransız ekibinde milli futbolcumu Berke Özer maçın tamamında sahada kaldı.

Avrupa Lig'nin sonraki maçında Lille deplasmanda İtalya temsilcisi Roma ile karşılaşacak. Brann ise sahasında Hollanda temsilcisi Utrecht'i ağırlayacak.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Avrupa Ligi#Lille#Brann

BAKMADAN GEÇME!