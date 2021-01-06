Lille Angers maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ligue 1'de oynadığı son sekiz maçta yedi gole doğrudan katkı sağlayan Yusuf Yazıcı, daha önceki 26 karşılaşmada ulaştığı sayıyı geride bıraktı. Angers'nin Ligue 1'de attığı son altı golün üçünde pay sahibi olan Pierrick Capelle, iki golünü de oyuna sonradan girdiği maçların duraklama dakikalarında kaydetti.

LİLLE ANGERS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Angers maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİLLE'DE YUSUF YAZICI'NIN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.