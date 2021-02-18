Lille Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda? Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı oynayacak mı..

Lille'de Burak Yılmaz sakat, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı maç kadrosunda. Yusuf Yazıcı, grup aşamasında Benfica'dan Pizzi ile birlikte en çok gol atan futbolcuydu. (6 gol)

Ligde uzun süre götürdüğü liderliği son hafta yaşadığı puan kaybı sonrası PSG’ye kaptıran Lille, Ajax maçıyla tekrar çıkışa geçmek isteyecektir. Fransız ekibi, oynadığı son 6 maçta da gol yemedi. Savunma anlamında çok iyi işler çıkarıyorlar. Bu maçta da avantajlı skor için savunmalarına güveniyorlar.

Lille’de Burak Yılmaz sakatlığı sebebiyle, Andre ve Xeka ise kart cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Fransız ekibinin en büyük gol silahı ise Yusuf Yazıcı olacak.

Rakip Ajax ise ligde açık ara önde gidiyor. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyorlar. Bu sene Şampiyonlar Ligi’nde istedikleri sonuçları alamadılar ancak Avrupa Ligi’ni sonuna kadar götürecek güçleri var.

Hollanda ekibi, hata sonucu UEFA’ya bildirilmeyen Haller’den ve UEFA’da 12 ay ceza alana kalesi Onana’dan bu maçta yararlanamayacak. Hastalık sebebiyle hafta sonu kadroda olmayan yeni transferlerden Oussama Idrissi ise bu maçta geri dönecek.

LİLLE AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Lille Ajax maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LILLE

- Milan, Celtic ve Sparta Prag'ın bulunduğu grupta ikinci sırada yer alıp adını Avrupa Ligi Son 32 Turu'na yazdıran Lille'de milli yıldızlarımızdan Burak Yılmaz maç kadrosuna alınmadı.

- 22 resmi maçta 15 gole katkı (11 gol - 4 asist) veren Burak, 40 gündür resmi maça çıkmadı. TD Christophe Galtier de tecrübeli forveti tam olarak iyileşmeden riske etmek istemediklerini açıkladı.

- Orta sahadan Xeka ve Benjamin Andre cezalı. Son 5 lig maçında gol yemeden geçilen seride kenardan gelip takıma katkı veren Renato Sanches, bu iki ismin yokluğunda ilk 11'de başlayabilir.

- Sağ bekte Zeki Çelik, hücumda Jonathan David'in yanında Yusuf Yazıcı'nın olması çok çok büyük ihtimal...

AJAX

- Sezona Şampiyonlar Ligi'nde başlayan ancak Liverpool ve Atalanta'nın arkasında kalıp Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Ajax'ta 2002'li genç yetenek Ryan Gravenberch cezalı.

- Doping yaptığı için ceza alan as kaleci Andre Onana ve yönetimin tarihi hatası sonrası kadro seçimi dışında bırakılan Sebastien Haller de Fransa kafilesinde yer almadı.

- Onana yerine kalede yılların eskitemediği eldiven Maarten Stekelenburg yer alacak.

- Haller'in yokluğunda ise hücum üçlüsünün "Dusan Tadic, David Neres & Antony" olması bekleniyor.