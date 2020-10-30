Lille 2-2 Celtic (Maçın özeti ve golleri)
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın süre aldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28 ve 32. dakikalarda Elyounoussi'nin kaydettiği gollerle öne geçen Celtic, devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Zeki Çelik çıktı ve farkı 1'e indirdi.
Son sözü 75. dakikada Ikone söyledi ve Lille ile Celtic 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 4, Celtic'in ise 1 oldu.
Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 82 ve Burak Yılmaz 28 dakika sahada kaldı.
- Sonuçlar
A Grubu:
Roma (İtalya) - CSKA Sofya (Bulgaristan): 0-0
Cluj (Romanya) - Young Boys (İsviçre): 1-1
B Grubu:
Arsenal (İngiltere) - Dundalk (İrlanda): 3-0
Molde (Norveç) - Rapid Wien (Avusturya): 1-0
C Grubu:
Slavia Prag (Çekya) - Bayer Leverkusen (Almanya): 1-0
Nice (Fransa) - Hapoel Beer-Sheva (İsrail): 1-0
D Grubu:
Benfica (Portekiz) - Standard Liege (Belçika): 3-0
Rangers (İskoçya) - Lech Poznan (Polonya): 1-0
E Grubu:
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - PSV Eindhoven (Hollanda): 1-2
Granada (İspanya) - PAOK (Yunanistan): 0-0
F Grubu:
Real Sociedad (İspanya) - Napoli (İtalya): 0-1
AZ Alkmaar (Hollanda) - Rijeka (Hırvatistan): 4-1
G Grubu:
Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2
AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2
H Grubu:
Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3
J Grubu:
Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3
K Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4
CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
L Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1
Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4
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