Lille 2-2 Celtic (Maçın özeti)
Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın süre aldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 28 ve 32. dakikalarda Elyounoussi'nin kaydettiği gollerle öne geçen Celtic, devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Zeki Çelik çıktı ve farkı 1'e indirdi.
Son sözü 75. dakikada Ikone söyledi ve Lille ile Celtic 2-2 berabere kaldı.
Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 4, Celtic'in ise 1 oldu.
Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 82 ve Burak Yılmaz 28 dakika sahada kaldı.
- Sonuçlar
G Grubu:
Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2
AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2
H Grubu:
Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2
I Grubu:
Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3
J Grubu:
Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3
K Grubu:
Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4
CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0
L Grubu:
Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1
Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4
İLK 11'LER
Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David
Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi
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