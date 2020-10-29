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Futbol
Haber Giriş: 29.10.2020 - 20:30 | Son Güncelleme:

Lille 2-2 Celtic (Maçın özeti)

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Lille 2-2 Celtic (Maçın özeti)
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Lille, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında Celtic kozlarını paylaştı. Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın süre aldığı mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Celtic karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 28 ve 32. dakikalarda Elyounoussi'nin kaydettiği gollerle öne geçen Celtic, devreye 2-0'lık üstünlükle girdi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde sahneye Zeki Çelik çıktı ve farkı 1'e indirdi.

Son sözü 75. dakikada Ikone söyledi ve Lille ile Celtic 2-2 berabere kaldı.

Bu sonuçla birlikte Lille'in puanı 4, Celtic'in ise 1 oldu.

Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 82 ve Burak Yılmaz 28 dakika sahada kaldı.

- Sonuçlar

G Grubu:

Zorya (Ukrayna) - Braga (Portekiz): 1-2
AEK (Yunanistan) - Leicester City (İngiltere): 1-2


H Grubu:

Milan (İtalya) - Sparta Prag (Çekya): 3-0
Lille (Fransa) - Celtic (İskoçya): 2-2

I Grubu:

Demir Grup Sivasspor - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-2
Karabağ (Azerbaycan) - Villarreal (İspanya): 1-3


J Grubu:

Antwerp (Belçika) - Tottenham (İngiltere): 1-0
LASK (Avusturya) - Ludogorets (Bulgaristan): 4-3

K Grubu:

Feyenoord (Hollanda) - Wolfsberger (Avusturya): 1-4
CSKA Moskova (Rusya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-0

L Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Slovan Liberec (Slovakya): 5-1
Gent (Belçika) - Hoffenheim (Almanya): 1-4

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Soumaoro, Botman, Bradaric, Ikone, Soumare, Andre, Bamba, Yusuf, David

Celtic: Bain, Brown, Duffy, Ajer, Christie, Frimpong, Ntcham, McGregor, Laxalt, Ajeti, Elyounoussi

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