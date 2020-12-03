Lille 2-1 Sparta Prag (Burak Yılmaz'dan 2 gol)

UEFA Avrupa Ligi'nde Lille ile Sparta Prag kozlarını paylaştı. Ligue 1 ekibinde Yusuf Yazıcı maça 11'de başladı.

Mücadelenin 71. dakikasında Krejci ile öne geçen Sparta Prag, 80. dakikada Burak yılmaz'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.

Dakikalar 84'ü gösterdiğinde sahneye bir kez daha milli futbolcu çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Lille, Sparta Prag'ı 2-1 mağlup etti.

Lille'de Burak Yılmaz 77. dakikada oyuna dahil oldu.

Detaylar birazdan...

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Bradaric, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Sparta Prag: Nita, Plechaty, Celutska, Krejci, Vindheim, Dockal, Pavelka, Soucek, Krejci, Julis, Moberg-Karlsson