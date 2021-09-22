Lille 2 - 1 Reims (Burak Yılmaz'dan 2 asist, maç özeti)

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Lille, sahasında Reims'i konuk etti.
Ligdeki son 2 maçını kaybeden Lille, Reims karşısında şanssızlığını kırdı ve sahadan 2-1 galip ayrılmayı başardı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Jonathan David ve 43. dakikada Benjamin Andre kaydetti. İki golün asistini de milli futbolcu Burak Yılmaz yaptı.
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik karşılaşmada 90 dakika forma giyerken, Yusuf Yazıcı 75. dakikada oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla Lille puanını 8'e yükseltti. Reims ise 7 puanda kaldı.