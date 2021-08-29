Lille 2 - 1 Montpellier (Maç özeti)
Fransa Ligue 1'de henüz galibiyet alamayan son şampiyon Lille, şeytanın bacağını Montpellier karşısında kırdı ve sahadan 3 puanla ayrıldı.
Ligue 1'in 4. haftasında Lille, sahasında Montpellier'yi konuk etti.
İlk 3 haftada galibiyetle tanışamayan Lille, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın etkili performansıyla sonuca gitti ve sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 45+1'de Yusuf Yazıcı ve 56. dakikada Jonathan David kaydetti. Montpellier'nin tek sayısı, 45+3'te Gaetan Laborde'un ayağından geldi.
Ligdeki ilk galibiyetini alan Lille, puanını 5'e yükseltti. Montpellier ise 4 puanda kaldı.
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