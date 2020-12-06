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Haber Giriş: 06.12.2020 - 11:55 | Son Güncelleme:

Lille 2-1 Monaco / Burak Yılmaz asist yaptı Yusuf Yazıcı gol attı! (Maçın özeti ve goller)

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Lille 2-1 Monaco / Burak Yılmaz asist yaptı Yusuf Yazıcı gol attı! (Maçın özeti ve goller)
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Fransa Ligue 1 13. hafta maçında Lille, evinde Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Lille'in ikinci golünde asisti Burak Yılmaz yaptı, golü Yusuf Yazıcı attı.

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  • Lille - Monaco maçından en özel fotoğraflar
  • Lille - Monaco maçından en özel fotoğraflar
  • Lille - Monaco maçından en özel fotoğraflar
  • Lille - Monaco maçından en özel fotoğraflar
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Lille ile Monaco, Fransa Ligue 1 13. hafta maçında karşı karşıya geldi. Lille mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 53. dakikada Jonathan David ve 65. dakikada Yusuf Yazıcı attı. Yusuf'un golünde asisti Burak Yılmaz yaptı. Monaco'nun golünü 90. dakikada Pellegri kaydetti.

Burak Yılmaz maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika forma giydi. Yusuf Yazıcı ise 62. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna girdi. Zeki Çelik ise sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Yusuf Yazıcı bu sezon 17 maçta 10 gol 2 asist; Burak Yılmaz ise 16 maçta 8 gol 4 asist istatistiklerine ulaştı.

Bu sonucun ardından Lille puanını 26'ya çıkardı ve lider PSG'nin ardından ikinci sıraya çıktı. Monaco ise 23 puanda kaldı.

LILLE 2 - 1 MONACO

53' Jonathan David, 65' Yusuf Yazıcı (asist Burak Yılmaz), 90' Pellegri

LILLE - MONACO MAÇI 11'LERİ

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Andre, Soumare, Bamba, Ikone, Jonathan David, Burak Yılmaz

Monaco: Mannone, Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique, Diop, Tchouameni, Fofana, Gelson, Volland, Ben Yedder

 

Lille 2-1 Monaco / Burak Yılmaz asist yaptı Yusuf Yazıcı gol attı (Maçın özeti ve goller)

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