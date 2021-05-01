Lille 2-0 Nice / Maç sonucu

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Fransa'da Paris Saint Germain ve Monaco ile şampiyonluk mücadelesi veren Lille, evinde ağırladığı Nice'i 13'te Burak Yılmaz ve 55'de Zeki Çelik'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ligin bitimine 3 hafta kala puanını 76'ya yükselten Lille, 75 puandaki PSG'nin önünde liderliğe yükseldi. Nice ise 46 puanla 9. sırada kaldı.

Burak gol sayısını 13'e çıkardı



Burak Yılmaz sakatlıktan yeni çıkmasına rağmen, Ligue 1'de şampiyonluk yarışının çekişmeli hale geldiği son haftalarda golleriyle takımına katkıda bulunmaya devam etti.

Ligde sezon çıktığı 25. maçta 13. golünü kaydeden Burak, takımın en çok gol atan oyuncusu konumunda.

Ligue 1'de bu sezon 28 maçta forma giyen Yusuf Yazıcı'nın ise 7 golü bulunurken, Zeki Çelik de 26 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Öte yandan, maçın ardından Lille'in Twitter hesabında yapılan paylaşımda, "Ayağınıza sağlık çocuklar. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in sayesinde Lille Ligue'1'in liderliğini yeniden aldı." ifadeleri kullanıldı.

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