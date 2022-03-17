Lille 1-2 Chelsea (Maçın özeti ve golleri)

Haberin Devamı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Lille ile Chelsea karşı karşıya geldi.

İlk maçı 2-0 kazanan Chelsea, Fransa'da da 2-1'lik skorla kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Lille, Burak Yılmaz'ın 38. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçerken yanıt 45+3. dakikada Pulisic'ten geldi.

Galibiyeti getiren golü ise 71. dakikada Azpilicueta kaydetti.

İLK 11'LER

Lille: Jardim, Zeki Çelik, Djalo, Botman, Fonte, Gudmundsson, Xeka, Andre, David, Bamba, Burak Yılmaz

Chelsea: Mendy, Christensen, Silva, Rudiger, Azpilicueta, Alonso, Kante, Kovacic, Jorginho, Pulusic, Havertz