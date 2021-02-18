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Spor Arena
Haber Giriş: 18.02.2021 - 19:26 | Son Güncelleme:

Lille 1-2 Ajax (Maçın özeti ve golleri)

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Lille 1-2 Ajax (Maçın özeti ve golleri)
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Lille, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 1-0 öne geçtiği maçta 2 dakikada yediği gollerle Ajax'a 2-1 mağlup oldu. Ev sahibi ekipte Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Lille ile Ajax karşı karşıya geldi.

Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 72'yi gösterdiğinde sahneye Weah çıktı ve Lille'i öne geçirdi.

Ajax, 87. dakikada Tadic'in penaltıdan kaydettiği golle skoru eşitlerken 89. dakikada Brobbey'in golüyle geri döndü.

Kalan kısa bölümde gol olmadı ve Ajax, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Rövanş mücadelesi 25 Şubat'ta Hollanda'da oynanacak.

Lille'de Zeki Çelik 90, Yusuf Yazıcı 62 dakika sahada kaldı

23:00 seansında maçların sonuçları şöyle:

Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda): 1-2
Benfica (Portekiz) - Arsenal (İngiltere): 1-1
Molde (Norveç) - Hoffenheim (Almanya): 3-3
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-2
Antwerp (Belçika) - Rangers (İskoçya): 3-4
Granada (İspanya) - Napoli (İtalya): 2-0
Salzburg (Avusturya) - Villarreal (İspanya): 0-2

İLK 11'LER

Lille: Maignan, Zeki Çelik, Fonte, Botman, Reinildo, Weah, Soumare, Renato Sanches, Bamba, Yusuf Yazıcı, David

Ajax: Stekelenburg, Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico, Alvarez, Klaassen, Blind, Antony, Tadic, Neres

Lille 1-2 Ajax (Maçın özeti ve golleri)

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