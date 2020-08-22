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Haber Giriş: 22.08.2020 - 21:16 | Son Güncelleme:

Lille 1-1 Rennes | Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı forma giydi...

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Fransa Ligue 1 ilk hafta maçında milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği Lille, evinde Rennes ile 1-1 berabere kaldı.

Lille ile Rennes, Fransa Ligue 1'in açılış haftasında Stade Pierre Mauroy'da karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Lille'in golünü 40. dakikada Jonathan Bamba atarken Rennes'in sayısını 74. dakikada Damien Da Silva kaydetti.

Maçın 35. dakikasında Rennes'den Sacha Boey, 43. dakikasında ise Lille'den Reinaldo kırmızı kart gördü.

Zeki Çelik'in ilk 11'de maça başlayıp 90 dakika forma giydiği Lille'de Burak Yılmaz 64. dakikada oyuna dahil oldu ve yeni takımında ilk resmi maçına çıktı. Yusuf Yazıcı ise 89. dakikada oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla Lille ve Rennes sezona 1'er puanla başladı.

Lille 1-1 Rennes | Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı forma giydi...

Lille 1-1 Rennes | Burak Yılmaz, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı forma giydi...

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