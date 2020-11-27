Lille 1 - 1 Milan maç sonucu /Maçın özeti ve golleri

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda milli futbolcularımızın forma giydiği Lille - Milan mücadelesi oynandı. Castillejo ve Bamba'nın karşılıklı golleriyle mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Lille grupta puanını 8, Milan ise 7 yaptı.



AYRINTILAR BİRAZDAN



Lille 1 - 1 Milan



46' Castillejo / 65' Bamba



DAKİKA 12: Tonali'nin kaptırdığı topu önünde bulan Yusuf Yazıcı bekletmeden şutunu çekti ancak top yandan auta gitti.

DAKİKA 40: Yusuf Yazıcı sol kanattan Kjaer'i müthiş bir çalımla geçti. Ancak içeriye çevirdiği topa kimse dokunamadı.

DAKİKA 42: Araujo'nun müthiş şutunu Donnarumma aynı güzellikte kurtardı.

DAKİKA 46: Lille savunmasının arkasına sarkan Rebic kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını verdi, Castillejo topu boş kaleye gönderdi ve Milan'ı 1-0 öne geçirdi.

DAKİKA 55: Sol çaprazda topla buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun dar açıdan sert şutu yandan auta gitti.

DAKİKA 61: Hakan Çalhanoğlu yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

DAKİKA 63: Yusuf Yazıcı'nın yerine ise oyuna Ikone dahil oldu.

DAKİKA 65: Ceza sahasında David'in asistinde Bamba düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve durum 1-1 oldu.

LILLE - MILAN MAÇI 11'LERİ



Lille: Maignan, Pied, Fonte, Botman, Mandeva, Araujo, Xeka, Andre, Bamba, David, Yusuf Yazıcı

Yedekler: Karnezis, Chevalier, Tiago, Ikone, Burak Yılmaz, Lihadji, Weah, Soumare, Niasse, Bradaric

Milan: Donnarumma, Dalot, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez, Hauge, Tonali, Bennacer, Castillejo, Hakan Çalhanoğlu, Rebic

Yedekler: Tataruşanu, Donnarumma, Calabria, Romagnoli, Conti, Kalulu, Brahim Diaz, Maldini, Colombo, Krunic, Leo Duarte, Kessie

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