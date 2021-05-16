Lille 0 - 0 Saint Etienne (Maç özeti)

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Ligue 1'in 37. haftasında Lille, sahasında St. Etienne'i konuk etti.

Haftaya, en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde lider giren Lille, St. Etienne karşısında pozisyon üretmekte zorlandı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı etkisiz performanslar sergilerken, Lille son haftaya girilirken çok kritik 2 puan kaybetmiş oldu.

Aldığı beraberliğe rağmen Lille, son haftaya 80 puanla lider girdi. Eğer Lille, son hafta Angers deplasmanından 3 puanla dönerse Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşacak.

Lille'in en yakın rakibi PSG ise, sahasında Reims'i 3-0 yenerek puanını 79 yaptı ve son haftaya ikinci sırada girdi.

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