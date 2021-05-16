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Futbol
Haber Giriş: 16.05.2021 - 21:56 | Son Güncelleme:

Lille 0 - 0 Saint Etienne (Maç özeti)

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Lille 0 - 0 Saint Etienne (Maç özeti)

Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın formasını giydiği Lille, Ligue 1'in 37. haftasında St. Etienne'i ağırladı. Haftaya lider giren Lille, Saint Etienne karşısında aldığı beraberlikle kritik 2 puan kaybetti ve Ligue 1'de şampiyon son haftaya kaldı.

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  • Lille Saint-Etienne maçından en özel fotoğraflar
  • Lille Saint-Etienne maçından en özel fotoğraflar
  • Lille Saint-Etienne maçından en özel fotoğraflar
  • Lille Saint-Etienne maçından en özel fotoğraflar
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Ligue 1'in 37. haftasında Lille, sahasında St. Etienne'i konuk etti.

Haftaya, en yakın rakibi PSG'nin 3 puan önünde lider giren Lille, St. Etienne karşısında pozisyon üretmekte zorlandı ve mücadele 0-0 sona erdi.

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı etkisiz performanslar sergilerken, Lille son haftaya girilirken çok kritik 2 puan kaybetmiş oldu.

Lille 0 - 0 Saint Etienne (Maç özeti)

Aldığı beraberliğe rağmen Lille, son haftaya 80 puanla lider girdi. Eğer Lille, son hafta Angers deplasmanından 3 puanla dönerse Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşacak.

Lille'in en yakın rakibi PSG ise, sahasında Reims'i 3-0 yenerek puanını 79 yaptı ve son haftaya ikinci sırada girdi.

Lille 0 - 0 Saint Etienne (Maç özeti)

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