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Geri Futbol Ligue 1'de PSG'den üst üste 3. galibiyet
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 21:10 | Son Güncelleme:

Ligue 1'de PSG'den üst üste 3. galibiyet

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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Nice'i 2-1 yendi.

Ligue 1'in 25. haftasında PSG, Nice'i konuk etti.

Ev sahibi takım, 22. dakikada Julian Draxler ve 76. dakikada Moise Kean'in attığı gollerle 2-1 galip geldi. Nice'in golünü 50. dakikada Rony Lopes kaydetti.

Üst üste 3. galibiyetini alan ve 54 puana ulaşan PSG, maç fazlası ve averajla Lille'in önünde liderliğe yerleşti. Nice ise 29 puanda kaldı.

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