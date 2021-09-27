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Ligue 1'de Marsilya, Lens'e 3-2 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı

#Marsilya#Lens#Fransa Ligue 1
Ligue 1de Marsilya, Lense 3-2 kaybetti ve ilk yenilgisini aldı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Olympique Marsilya, Fransa Birinci Ligi'nde (Ligue 1) sahasında oynanan maçta Lens'e 3-2 mağlup olarak, bu sezonun ilk yenilgisini aldı.

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Ligin 8. haftasında Marsilya, Lens'i ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Lens, 9. dakikada Sotoca'nın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.
27. dakikada Frankowski'nin meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla konuk takım farkı 2'ye çıkardı.

Olympique Marsilya, Dimitri Payet'in 33. dakikada frikikten ve 45 3. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru eşitledi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder'in şutunda top direkten döndü. 71. dakikada Said'in attığı golle Lens tekrar öne geçti: 2-3.

Karşılaşmada başka gol olmada ve Lens sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sezonun ilk yenilgisini alan Marsilya'da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, 90 dakika sahada kaldı.

Bir maç eksiği bulunan Olympique Marsilya, 14 puanla 3. sırada geriledi. Lens ise puanını 15'e yükselterek 2. sıraya yükseldi.

Galatasaray, 30 Eylül Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi E Grubu 2. hafta maçında Olympique Marsilya'ya konuk olacak.

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#Marsilya#Lens#Fransa Ligue 1