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Ligue 1'de durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı oynanmayacak

#Olimpik Lyon#Olimpik Marsilya#Ligue 1
Ligue 1de durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya maçı oynanmayacak

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) çıkan olay nedeniyle durdurulan Olimpik Lyon-Olimpik Marsilya karşılaşmasının oynanmamasına karar verildi.

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Groupama Stadı yetkilisi, hakem Ruddy Buquet'in 5. dakikada durdurulan karşılaşmanın, oyuncuların güvenliğinin sağlanamaması nedeniyle oynanmamasına karar verdiğini açıkladı.

Ardından Buquet, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, müsabakayı önce başlatma kararı aldığına yönelik haberleri yalanladı. Buquet, durdurulan maçı hiçbir zaman yeniden başlatma kararı almadığını, kararının en başından beri maçın oynanmaması yönünde olduğunu söyledi.
Karşılaşma ile ilgili nihai karar açıklanmadan önce hakemin önce müsabakanın yeniden başlatılmasına karar verdiği ancak Marsilyalı futbolcularının sahaya çıkmak istememesi üzerine hakemin maçın oynanmaması yönünde kararını değiştirdiği belirtildi.

Ligde 14. haftanın son karşılaşmasında Olimpik Lyon taraftarları, korner kullanmak üzere olan Marsilya'da forma giyen Dimitri Payet'in kafasına bir şişe su fırlatmıştı. Bunun üzerine yere düşen Payet, birkaç dakika sonra ayağa kalkabilmişti. Bu olayın ardından hakem, maçı 5. dakikada durdurmaya karar vermişti. Oyuncular, soyunma odasına gitmişti.

Fransız basınındaki haberlerde, Payet'e şişe fırlatan taraftarın tespit edildiği ve stattan çıkarıldığı belirtilmişti.

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Bu sezon daha önce oynanan Montpellier-Olimpik Marsilya, Nice-Olimpik Marsilya, Angers-Olimpik Marsilya, Lens-Lille ve Saint-Etienne-Olimpik Lyon karşılaşmalarında da olaylar çıkmıştı.

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#Olimpik Lyon#Olimpik Marsilya#Ligue 1

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