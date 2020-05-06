Ligler ne zaman devam edecek? TFF açıkladı: Türkiye'de ligler ne zaman başlayacak?

Ligler ne zaman başlayacak sorusu ile ilgili detayları TFF Başkanı Nihat Özdemir basın toplantısı ile detayları aktarıyor. Peki, toplantı çerçevesinde ligler ne zaman devam edecek? İşte, tüm o detaylar

LİGLER NE ZAMAN DEVAM EDECEK?

TFF Başkanı Nihat Özdemir, liglerin ne zaman başlayacağını açıkladı. İşte, o açıklama;

"Şimdilik olma kaydıyla elimizde değişik senaryolarımızın da bulunduğunu belirterek ertelenen Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve bölgesel amatör liglerimizi 12, 13, 14 ve 15 Haziran tarihlerinde başlatma kararı aldık.

İnşallah liglerimizi en güzel şekilde Temmuz ayı sonunda tamamlayacağız. Kupalarımızı sahada vereceğiz ve Ağustos ayında da UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yaparak sezonu taçlandıracağız."

#Canlı: TFF Başkanı Nihat Özdemir video konferans yoluyla basın toplantısı düzenliyor https://t.co/Fhjs5GFIpp — AA Canlı (@AACanli) May 6, 2020

"Elimizde 10 ayrı senaryo var. Bunları bakanlıklarımızla paylaştık. Yarın Sağlık Bakanlığımıza başvuracağız ve onların bize verecekleri sistem içinde liglere başlayıp sezonu bitireceğiz. Ana hedefimiz sağlık. En iyi çözümü bularak yola devam edeceğiz. Ankaragücü'nde bir virüs saptanmıştır. Bundan sonraki yolumuza Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararlarıyla devam edeceğiz. Kendi başımıza karar almayacağız. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun alacağı kararları biz TFF Bilim Kurulu olarak yorumlayıp yolumuza devam edeceğiz."

Maçlar nasıl oynanacak? Hangi şehirlerde oynanacak? Türkiye Kupası ne olacak? Bunlarla ilgili planınız var mı?

Bizim planımız var ama tek başına bunlar yeterli olmaz. Bu sebeple Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları neticesinde TFF Bilim Kurulumuzun alacağı kararlarla yolumuzu çizeceğiz. Planlarımız hazır. Önceliğimiz sağlık.

Lig başladığında ilerleyen haftalarda oyuncular sürekli tesislerde kalmayacak. Evlerinde veya dışarıda enfekte olma ihtimalleri var. Bir oyuncu bütün takıma yayabilir. Biz takımda 8-10 oyuncuda pozitif çıkarsa ligi durdurur musunuz?

Bizim öyle bir planımız yok ama inşallah böyle bir şey yaşanmaz. Önemli olan Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun katılımıyla TFF Bilim Kurulu olarak yayınlayacağımız Maç Oynama Protokolü rehberimiz olacak. Kulüplerimizin bu protokole dikkat etmesi lazım. Her tedbire rağmen pozitif vaka çıkarsa Sağlık Bakanlığı ile görüşüp ona göre karar vereceğiz.

Yayıncı kuruluşla ilgili son durum nedir?

Hepimizin bildiği gibi beIN SPORTS ile 5 yıllık sözleşmemiz var. 3. yılı dolduruyoruz. İki yıl daha var. Hedefimiz 5 yıllık süreci tamamlamaktır. Görüşmeleri yapıyoruz. Bütün ticari şirketlerde olduğu gibi beIN SPORTS da gelir kaybına uğramıştır, aynı kulüplerimiz gibi. Bunun için beIN SPORTS'un sezon sonuna kadar bize ödeyeceği 588 milyon TL'lik bir rakam var. Ligler başlarsa onlar da ödemelere hız verecek ve bunu tamamlayacak. Biz yolumuza onlarla birlikte yürümek istiyoruz.

''SÜPER LİG'DE 14 TAKIM LİGLERİN OYNANMASINI İSTİYOR''

Tek şehirde futbol oynamak hiçbir zaman TFF'nin önüne gelmedi. Bizim hedefimiz ligleri herkesin kendi stadında oynayarak tamamlanmasını istemektir. Liglerin oynanmasını veya oynanmasını kimler istiyor bunu bilmiyorum. Yapmış olduğumuz görüşmeler içinde Süper Lig'de 13 hatta 14 takım liglerin oynanmasını istiyor. 1. Lig takımlarından ise 18 takımım 11'i ligin oynanmasını istiyor

"KÜME DÜŞME KALDIRILMALI"

TFF 2. ve 3. Lig Kulüpleri Birliği Başkanı Volkan Can, temsilcisi olduğu takımların bu konudaki düşüncelerini şöyle açıkladı: “Süper Lig ve TFF 1. Lig’den kendimizi ayırmak istedik. Biz şu an gruplarında lider takımların bir üst lige çıkmasını, 2 ile 9. sırada yer alan takımların tek maç usulüyle play-off oynamasını ve buradan 1 ekibin üst lige yükselmesini istedik. Ayrıca küme düşmenin de kaldırılmasını talep ettik.”

12 HAZİRAN-26 TEMMUZ BEKLENTİSİ

Bakan Kasapoğlu ile TFF Başkanı Özdemir ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, geçtiğimiz hafta yaptıkları toplantıda tüm liglerde kalan maçların ‘12 Haziran-26 Temmuz’ tarihleri arasında seyircisiz olarak oynatılması yönünde görüş birliğine varmıştı.

Futbol ligleri için takvim belirlenmesinin ardından TFF Sağlık Kurulu da ‘Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nü yayınlayarak, maçların oynanması durumunda alınması gereken tedbirleri duyurmuştu.