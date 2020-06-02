Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman?

Süper Lig'de birçok takım sosyal mesafe kurallarına uyarak idmanlara başladı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de kalan maçların ne zaman oynanacağı, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig maçları hakkında ayrıntılar...

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

Karşılaşma programları şu şekilde;

---27. HAFTA----

- 12 HAZİRAN CUMA

21.45 Göztepe - Trabzonspor

21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor

- 13 HAZİRAN CUMARTESİ

19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor

21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa

21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor

- 14 HAZİRAN PAZAR

19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor

21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü

21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray

- 15 HAZİRAN PAZARTESİ

21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor