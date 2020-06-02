Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman?
Corona virüs nedeniyle Türkiye'deki tüm spor faaliyetleri ileri bir tarihe kadar ertelenmişti. Şampiyonluk yarışında çok kritik bir sezon geçiren Süper Lig'in ne zaman oynanacağı merak konusu oldu. Öte yandan TFF ise Süper Lig'de kalan maçların programını açıklamıştı. Peki, ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig maçları ne zaman?
Süper Lig'de birçok takım sosyal mesafe kurallarına uyarak idmanlara başladı. Şampiyonluk yarışının hız kesmeden devam ettiği Süper Lig'de kalan maçların ne zaman oynanacağı, pek çok futbolseverin merak ettiği konu olarak dikkat çekiyor. İşte, Süper Lig maçları hakkında ayrıntılar...
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Maçların başlama saatleri 19:45 ve 21:45 olarak belirlendi. 29. haftada oynanacak olan Başakşehir-Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.
Karşılaşma programları şu şekilde;
---27. HAFTA----
- 12 HAZİRAN CUMA
21.45 Göztepe - Trabzonspor
21.45 Fenerbahçe - Hes Kablo Kayserispor
- 13 HAZİRAN CUMARTESİ
19.15 Medipol Başakşehir - Aytemiz Alanyaspor
21.45 BTC Turk Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa
21.45 Beşiktaş - Fraport-TAV Antalyaspor
- 14 HAZİRAN PAZAR
19.15 Gençlerbirliği - İttifak Holding Konyaspor
21.45 Gaziantep Futbol Kulübü - MKE Ankaragücü
21.45 Çaykur Rizespor - Galatasaray
- 15 HAZİRAN PAZARTESİ
21.45 Demir Grup Sivasspor - Yukatel Denizlispor
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