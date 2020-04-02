Ligler ne zaman başlayacak? Süper Lig başlama tarihi belli mi?

Futbol, Basketbol, Voleybol ligleri korona virüsü önemleme çalışmaları kapsamında geçtiğimiz haftalarda ertelendi. Seyircisiz oynanan Galatasaray Beşiktaş derbisinin ardından alınan kararla beraber, çok sayıda taraftar maçların başlayacağı tarihi sorgulamaya başladı. İşte, Süper Lig ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtını merak edenler için detaylar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Ankara'da gerçekleşmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.