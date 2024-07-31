Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig sezonu ayın kaçında başlıyor? İşte 1. haftanın karşılaşmaları!

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Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. 2024-2025 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlarla başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri netlik kazandı.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI
9 Ağustos
21:00 Galatasaray-Hatayspor
10 Ağustos
19:15 Kasımpaşa-Konyaspor
21:45 Antalyaspor-Göztepe
21:45 Fenerbahçe-Adana Demirspor
11 Ağustos
19:15 Sivasspor-Trabzonspor
21:45 Alanyaspor-Eyüpspor
21:45 Samsunspor-Beşiktaş
12 Ağustos
21:00 Rizespor-Başakşehir
21:00 Bodrum FK-Gaziantep Futbol Kulübü