×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
PARİS 2024 FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor Haberleri

Ligler ne zaman başlayacak? 2024-2025 Süper Lig sezonu ayın kaçında başlıyor? İşte 1. haftanın karşılaşmaları!

Güncelleme Tarihi:

#Ligler Ne Zaman Başlıyor#Süper Lig 2024 2025 Sezonu#Süper Lig
Ligler ne zaman başlayacak 2024-2025 Süper Lig sezonu ayın kaçında başlıyor İşte 1. haftanın karşılaşmaları
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 17:51

Süper Lig yeni sezonu futbol tutkunları tarafından heyecanla bekleniyor. Süper Lig 2024-2025 fikstür çekimi, geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi ve yeni sezon maç tarihleri de belli oldu. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da alt ligden geldiği yeni sezonda 19 takımın mücadele edecek. Peki Süper lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 Süper Lig’de 1. hafta hangi maçlar oynanacak? İşte yeni sezon lig başlangıç tarihi...

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig yeni sezon başlangıç tarihi araştırılıyor. 2024-2025 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlarla başlayacak. Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Süper Lig yeni sezon maç programı ve derbi tarihleri netlik kazandı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.

Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.

SÜPER LİG 1. HAFTA MAÇ FİKSTÜRÜ VE PROGRAMI

9 Ağustos

21:00 Galatasaray-Hatayspor

10 Ağustos

19:15 Kasımpaşa-Konyaspor
21:45 Antalyaspor-Göztepe
21:45 Fenerbahçe-Adana Demirspor

11 Ağustos

19:15 Sivasspor-Trabzonspor
21:45 Alanyaspor-Eyüpspor
21:45 Samsunspor-Beşiktaş

12 Ağustos

21:00 Rizespor-Başakşehir
21:00 Bodrum FK-Gaziantep Futbol Kulübü

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ligler Ne Zaman Başlıyor#Süper Lig 2024 2025 Sezonu#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!