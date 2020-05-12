Ligler ne zaman açılacak? Süper Lig maçları ne zaman?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Süper Lig'de maçların başlayacağı tarih netleşti. Maçlara seyirci kabul edilmeyeceği açıklanırken, futbolseverler de lig maçlarının başlayacağı tarihe odaklandı. İşte, 'Ligler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de ertelenen maçları 12-13-14 Haziran haftasında oynatmaya başlatma kararı aldı. TFF başkanı Nihat Özdemir, geçtiğimiz günlerde Süper Lig başta olmak üzere futbol liglerinin 12-13-14 Haziran tarihinde başlayacağını Süper Lig özelinde ise 26 Temmuz tarihinde bitirileceğini açıkladı.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında önemli açıklamalar yaptı. Koca, "Bilim Kurulu'nda görüşülen TFF kararıyla ilgili herhangi bir görüşmemiz olmadı bugün. Özellikle futbol hassas bir konu. Geniş kitleleri ilgilendiren bir alan. Burada kararı vermesi gereken federasyonun olduğunun altını çizmiştim. Federasyonun özgür iradesiyle kendi kararını verebileceğini söylemiştim. Biz şu dönemde federasyonun bir sağlık kurulu olduğunu biliyoruz. Kendilerinin bir çalışması olduğunu da biliyoruz. Özgür kendi iradeleriyle federasyon zaten verdi. Bundan sonraki sorumluluk da federasyonundur. Federasyon bu kararı alıyorsa sorumluluk da federasyonundur." dedi.