Corona salgını nedeniyle, Süper Lig maçları ertelenmişti. 34 Haftalık periyodun bitmesine kısa bir süre alınan bu erteleme kararının ardından bu kez de liglerin açılış tarihi merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışını takip etmek isteyen sporseverler de liglerin yeniden başlayacağı tarih hakkındaki araştırmaları hız kazandı. İşte, 'Ligler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen, "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı"ndan sonra Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu başkanlığında ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil ve diğer Federasyon Başkanlarının katılımıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin sportif tedbirlerin değerlendirildiği toplantı Ankara'da gerçekleşmişti.

MAÇLAR NE ZAMAN BAŞLAR?

Toplantıda liglerin ileri bir tarihe ertelenmesi kararı alındı. Bu kararın ardından Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de yeni takvim gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belli olacak.

TFF BAŞKANI NE DEDİ?

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunmuştu.

"Bir değerlendirme yapacağız. Şartlar olumlu devam ederse, liglere haziran ayının başında başlayabileceğimizi ümit ederim. Temmuzun en geç ortasında sezonu bitirebilme hesapları yapıyoruz. Biz şanslı bir ülkeyiz, diğer liglere göre 8 haftaya ihtiyacımız var. 2 Türkiye Kupası maçı var ve Başakşehir'in de Avrupa maçları var. Haziran ayında başlayıp, temmuz ayının sonunda ligi bitirebiliriz.

Temmuzda başlasak dahi ağustosta ligi bitirebiliriz. Bu şartlar, mayıs ayının başında seyreden duruma bağlı. Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. UEFA da bunu istiyor. En kötü senaryomuz, olsa olsa ligleri 15-16 Ağustos tarihi itibarıyla ligi ve kupayı sonlandırmak. Liglerin seyircili ya da seyircisiz oynanarak sonlandırılmasını istiyor UEFA. Liglerin oynanmama durumu planlamamız dahilinde değil."