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Futbol
Haber Giriş: 31.03.2020 - 19:46,Son Güncelleme:/

Ligler durdu, Cengiz Ünder durmadı! Şov yaptı...

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Ligler durdu, Cengiz Ünder durmadı! Şov yaptı...
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Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, sosyal medyadan paylaştığı videoyla evde kal mesajı verdi.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs sebebiyle sporcular çalışmalarını evlerinde bireysel olarak sürdürüyor.

Roma’da forma giyen milli futbolcu Cengiz Ünder de antrenmanlarını evinde sürdürüyor.

Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından top ile gerçekleştirdiği çalışmayı paylaşırken üzerine ”evde kal” yazdı.

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