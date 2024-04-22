Ligin zirvesi yine sarı lacivert

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Serinin en ritimli, en tempolu maçıydı. İki takıma da yürekten tebrikler. Ev sahibi olarak baskıyı daha çok hissettiren Fenerbahçe Opet kazanarak ligde üst üste ikinci, toplamda yedinci şampiyonluğa ulaştı. Tribünde sonuna kadar destekleyen 7. Adam’a da müthiş bir hediye verdi.

Libero Gizem’in tünel görüşüyle odaklanmış hali, düşürmediği toplar aranan sayıların da kilidini açtı. Ana Christina gerek servisleri, gerek hücumlarıyla takımın en önemli itici gücü olurken, Eda ve Aslı’nın blokları savunmada rakibi yıldırdı. Arina ve Drca’nın desteği Vargas’ın bitirici unsur olarak devreye girdiği anlarla çok leziz bir hikâye yazılmış oldu. İnanan takımı durdurmak çok zordur. Birbirini tamamlayan akılla mücadele etmek daha da zordur. Uzun rallilere rağmen ayakta kalan, mental gücünü fiziksel gücüyle birleştiren Fenerbahçe Opet takımına tebrikler.

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BOSKOViC YALNIZ KALDI

Eczacıbaşı Dynavit’in Vargas’ın hücumlarını blokta yumuşatabildiği anlar, defansla karşılık verebildiği anlar büyük kazanımdı. Boskovic’in kaptanlık performansı yine biraz yalnız kaldı. Köşeden böyle bir maç için daha çok destek alabilseydi 3.setin kırılma anlarında maçı uzatmaya taşıyabilirlerdi. Naz-Elif pasör aklı paylaşımı yerinde kararlar olduğu kanısındayım. Simge’nın performansı da alkışlıktı. Serinin en gayretli isimlerinden biri olan Jack’in de performansı takdirlikti.

İki takım da önemli servis serileri yakaladı. Daha az hata yapan ve topu bir şekilde öldürebilen ayakta kaldı. Bize düşen de çok güzel bir seri ve sezon maçı izlemek oldu.

Genç nesiller bu maçlardan, bu oyunculardan feyz alıyor, idollerini seçiyor, hayallerini kuruyor ve büyütüyor. Türk voleybolu adına da en büyük kazanç bu! Ne mutlu ki. Upuzun bir sezondu. Ayakta kalabilmek güçtü. Herkesin emeğine sağlık.