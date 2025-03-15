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Ligin yeni kralı Osimhen!

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#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig
Ligin yeni kralı Osimhen
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 07:00

Hat-trick yapan Osimhen, toplamda 20 gole ulaşıp ligin zirvesine çıktı.

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Piatek’i (18) geride bırakan Osimhen ayrıca G.Saray’da ilk, kariyerinde ise 3. kez bir maçta 3 gol atmayı başardı.

G.Saraylı Victor Osimhen, Antalya karşısında hat-trick yaparken bu sezon ligde 20 gole ulaştı. 26 yaşındaki yıldız, Başakşehirli Piątek’i geçip gol krallığı yarışında zirveye çıktı.

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Nijeryalı futbolcu ayrıca G.Saray’da ilk, kariyerinde 3. kez hat-trick yaptı. Osimhen daha önce Napoli’de Sassuolo’ya 2 kez 3’er gol atmayı başarmıştı.

Ligde 22 maçta 24 golde pay sahibi olan Osimhen (20 gol, 4 asist), G.Saray’ın attığı son 24 golün yüzde 54’ünü kaydetti (13)

22 lig maçında 20 gol atan Osimhen, kariyerinde maç başına en yüksek gol ortalaması yakaladığı sezonu yaşıyor.

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#Galatasaray#Osimhen#Süper Lig

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