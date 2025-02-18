Ligin en süper ikilisi: Dzeko & En-Nesyri

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Fenerbahçe'nin iki forveti Edin Dzeko ile Youssef En-Nesyri, müthiş performanslarıyla sarı lacivertli takımın başarısında öne çıkarken, aynı zamanda Trendyol Süper Lig’de de takımlarına en fazla skor katkısı sağlayan ikili oldu. Bir ay sonra 39 yaşına girecek olan ama gençlere taş çıkartan performansıyla alkışlanan Dzeko bu sezon ligde 12 gol atarken, 3 de asist yaparak 15 gole direkt katkı sağladı. Bu sezon takıma katılan ve her geçen hafta performansını artıran En-Nesyri ise 15 gol atıp, 4 asist yaparken, skora katkısı 19 oldu.

TÜM RESMİ MAÇLARDA 50 GOL

İki futbolcunun skora katkısı toplamda 34’ü bulurken, Dzeko ve En-Nesyri bu istatistikte Süper Lig’in zirvesinde yer aldı. Avrupa maçları ve Türkiye Kupası dikkate alındığında Boşnak futbolcu 19 gol, 5 asist (skor katkısı 24), Faslı santrfor ise 23 gol, 3 asistle (skor katkısı 26), 50 gollük bir rakama ulaştı. Ligde Fenerbahçe’nin iki yıldızını, ezeli rakibi Galatasaray’ın forvet ikilisi takip etti. Victor Osimhen 14 gol, 4 asist (18), Barış Alper Yılmaz da 10 gol, 1 asistle (11) toplamda 29 gollük bir performans yakaladı.

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IMMOBILE-RAFA'DAN 33 GOL KATKISI

Başakşehirli Piatek (18 gol, 2 asist) ve Figueiredo (6 gol) ikilisi toplamda 26 gole katkı yaparken, bu oyuncuları Trabzonspor dan Banza (14 gol, 2 asist) ve Cham (4 gol, 6 asist) ikilisi toplam 26 gollük skor katkısıyla izledi. Avrupa ve kupa maçları da değerlendirmeye alındığında, 28 gol, 4 asistle 32 golde payı bulunan Piatek, Süper Lig’de en fazla golde imzası olan futbolcu oldu. Beşiktaş’ta ise tüm resmi karşılaşmalarda Ciro İmmobile (14 gol, 1 asist) ve Rafa Silva’nın (11 gol, 7 asist) toplam skor katkısı 33 gole ulaştı.