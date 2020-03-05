Ligdeki 17 kulübe Mehmetçik daveti

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, Avrupa Ligi Son 16 Turu’nda Kopenhag’la oynayacakları maçlar öncesi Fatih Terim Stadı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek, tüm futbolseverleri 12 Mart Perşembe günü Danimarka ekibiyle oynayacakları karşılaşmaya davet etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, 17 kulüp başkanını ve tüm futbolseverleri, Kopenhag maçına davet edeceklerini söyleyen Başkan Gümüşdağ, karşılaşmanın gelirini de Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacaklarını açıkladı.

‘Kenetlendiğimizi dünyaya göstermeliyiz’

SPORTING Lizbon’u 4-1 mağlup ederek eledikleri gece, İdlib’den gelen 33 şehit haberiyle yıkıldıklarını ve tur sevincini yaşayamadıklarını belirten Gümüşdağ sözlerine şöyle devam etti: “Başakşehir madem ki Avrupa’da yoluna devam ediyor, Türk kulüplerinin lokomotifi konumunda. Türk insanının nasıl kenetlendiğini dünyaya göstermeliyiz. Hangi takımı tutursak tutalım, mesele Türkiye olunca nasıl birimiz hepimiz için oynarız herkes görsün istiyoruz. 12 Mart’ta oynayacağımız karşılaşmayı şehitlere adıyoruz. Tüm futbolseverlere açık davette bulunuyoruz. Hangi takımı tutarsanız tutun, takımınızın da formasıyla gelin ama elinizde mutlaka Türk bayrağı ile Başakşehir’i değil Türkiye’yi destekleyin.”

Ülke puanı için önemli bir maç

FATİH Terim Stadı’nda son oynanan Sporting maçına futbolseverlerin farklı takım formalarıyla geldiğini hatırlatan Başkan Gümüşdağ şöyle devam etti: “Şunu gördük ki böylesi acılarda hepimiz birleşiyoruz. Türkiye’de rakip de olsak Avrupa’da biriz. Tüm dünyaya mesele Türkiye olduğunda bir vücut olduğumuzu gösterelim. Ülke puanı açısından da çok önemli bir maç oynayacağız. Kopenhag maçı için üzerinde ‘hepimiz birimiz birimiz hepimiz için’ yazılı 17 bin tane kırmızı-beyaz tişört yaptırdık, 17 bin tane de Türk bayrağı. 17 bin Türk bayrağı ile bu maça çıkacağız. Bu maçın adeta bir milli karşılaşma havasında oynanmasını diliyoruz. Kopenhag mücadelesinin gelirlerinin tamamı da Mehmetçik Vakfı’na bağışlanacak. Bundan dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyduğumuzu ifade ediyorum.''