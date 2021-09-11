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GeriFutbol Ligde Clermont'u 4-0 yenen PSG 5'te 5 yaptı
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Futbol
Haber Giriş: 11.09.2021 - 20:20 | Son Güncelleme:

Ligde Clermont'u 4-0 yenen PSG 5'te 5 yaptı

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Ligde Clermont'u 4-0 yenen PSG 5'te 5 yaptı

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), Clermont'u 4-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Ligin 5. haftasında PSG, Parc des Princes Stadında bu sezon Ligue 1'e yükselen Clermont'u ağırladı.

Maç boyunca oyunda hakimiyetini sürdüren PSG'nin gollerine 20. ve 31. dakikalarda Herrera, 55. dakikada Kylian Mbappe ve 65. dakikada Gueye attı.

İtalya Milli Takımı ile Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) kupa sevincini yaşayan 22 yaşındaki kaleci Gianluigi Donnarumma, bu karşılaşmada ilk kez ilk 11'de başladı.

Başkent ekibinin yıldız futbolcuları Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos, Verratti, Di Maria ve Paredes kadroda yer almadı.

Bu sezon ilk 5 maçını kazanan PSG, puanını 15'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Clermont ise 8 puanda kaldı.

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