Ligde 5 maçtır kazanamayan Başakşehir'in konuğu Kasımpaşa! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

BAŞAKŞEHİR

- Başakşehir, Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 4-1 kaybetti ama skor ve oyundan çok hakemin ön plana çıktığı mücadele sonrası PFDK, çift sarı kartla oyundan atılan Rafael'in cezasını kaldırdı.

- Uzun süredir sakat olan Junior Caiçara ve Kadıköy'de kırmızı kart gören İrfan Can Kahveci maç kadrosunda olmayacak. TD Okan Buruk da yedek kulübesinde yer alamayacak.

- Son 4 lig maçını pas geçen Boli Bolingoli ve hafif sakatlıkları olduğunu bildiğimiz Demba Ba ile Mert Günok'un durumları maç saati netlik kazanacak.

- Buruk'un bu sezon ligde sadece 2 kez ilk 11'de şans verdiği Giuliano'yu oynatması, Fenerbahçe karşısında dökülen Nacer Chadli yerine Edin Visça'ya görev vermesi bekleniyor.

KASIMPAŞA

- Kasımpaşa'da koronavirüs karantinası sona eren Fuat Çapa, takımla birlikte çalışmalara katıldı.

- Gaziantep FK karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Bengali Fode Koita da son antrenmanda yer aldı, forma verilmesi halinde oynayacak hale geldi.

- Çapa dışında Covid-19 PCR testi pozitif çıkan biri rapor edilmedi. Son 3 lig maçını kaçıran Gilbert Koomson ile 2 maçtır forma giymeyen tecrübeli eldiven Ramazan Köse'nin durumları belirsiz.

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Başakşehir'in ligdeki son 8 maçının tamamı "karşılıklı gol" ile bitti. Bu 8 maçın 7'si aynı zamanda "2.5 ÜST" oldu.

- Kasımpaşa'nın ligdeki son 8 maçının 6'sı "2.5 ÜST" bitti. Bu 6 maçın 4'ünde aynı zamanda "karşılıklı gol" de oldu.

- İki takımın bundan önceki 4 sezonda oynadığı 8 maçta hiç "beraberlik" yaşanmadı! (5 Başakşehir galibiyeti - 3 Kasımpaşa)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Başakşehir kazanır" oldu!

%60'lık kesim Fenerbahçe karşısında kalp kıran bir yenilgi alsa da son şampiyona Kasımpaşa karşısında güveniyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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Başakşehir'in Devler Ligi'nde oynadığı son maç, PSG karşılaşmasının perde arkasına bakalım...